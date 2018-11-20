Умер Эймунтас Някрошюс

В возрасте 65 лет умер известный литовский режиссер Эймунтас Някрошюс.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на родственника покойного — депутата парламента Литвы Арвидаса Някрошюса. По его словам, режиссер почувствовал себя плохо после поездки, был госпитализирован и скоропостижно скончался в Сантаришкской клинике.

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Някрошюс всего день не дожил до 66-летия, которое должен был праздновать 21 ноября.

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в деревне Пажобрис. В 1978 году окончил ГИТИС. В 1998 году возглавил основанный им театр Meno fortas в Вильнюсе, где поставил свои известные спектакли: «Макбет» и «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «Песнь Песней» по книге Ветхого Завета и др. В России поставил драмы «Вишневый сад» А. П. Чехова и «Калигула» А. Камю, оперы «Макбет» Дж. Верди, «Дети Розенталя» Л. А. Десятникова и др.

Лауреат многих литовских и международных театральных фестивалей, лауреат национальной премии «Золотая Маска».