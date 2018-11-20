Тейлор Свифт сменила звукозаписывающий лейбл

<img src="//img.gazeta.ru/files3/349/12015349/upload-AP_18283021075584-pic905-895x505-89197.jpg">

Американская певица Тейлор Свифт подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Republic Records, прекратив свое 13-летнее сотрудничество с Big Machine. Об этом сообщает TIME.

По словам самой исполнительницы, причиной смены лейбла стала политика Republic Records в отношении стриминговых сервисов. В частности, они предлагают музыкантам лучшие условия по доле от продаж музыки в Spotify.

Реклама

Отмечается, что Тейлор Свифт известна сопротивлением музыкальным сервисам. Она опубликовала свою музыку на Spotify только в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Свифт вошла в список самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.