Тейлор Свифт сменила звукозаписывающий лейбл
Американская певица Тейлор Свифт подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Republic Records, прекратив свое 13-летнее сотрудничество с Big Machine. Об этом сообщает TIME.
По словам самой исполнительницы, причиной смены лейбла стала политика Republic Records в отношении стриминговых сервисов. В частности, они предлагают музыкантам лучшие условия по доле от продаж музыки в Spotify.
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Отмечается, что Тейлор Свифт известна сопротивлением музыкальным сервисам. Она опубликовала свою музыку на Spotify только в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Свифт вошла в список самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.