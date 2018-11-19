Стало известно о состоянии сбитого машиной солиста «Поющих гитар»
Солист коллектива «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга находятся в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга после того, как 18 ноября их обоих сбила машина на пешеходном переходе.
Как пишет m24.ru, жена Ступаченко находится в тяжелом состоянии, у самого певца предполагают разрыв сухожилий, его ноги загипсованы.
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Ранее стало известно, что сбивший людей водитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
«Поющие гитары» набрали популярность в СССР в 1970-х годах. В исполнении солиста группы Валерия Ступаченко звучали популярные хиты — «Синий иней», «Соловей», «Проводы», «Джулия» и др.