Умер Пабло Ферро

Американский графический дизайнер Пабло Ферро скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Ферро умер из-за пневмонии в американском городе Седона.

Как отмечается, представители дизайнера подтвердили эту информацию.

Пабло Ферро родился 15 января 1935 года на Кубе. Он, в частности, известен благодаря своей работе в фильмах «Заводной апельсин» и «Доктор Стрейнджлав». Ферро также вместе со Стэном Ли поработал над создание серии комиксов по научной фантастике.