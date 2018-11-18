Умер Юрий Смирнов-Несвицкий

В Петербурге скончался художественный руководитель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он умер после продолжительной болезни.

Юрий Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде. В 1956 году окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного театрального института имени А. Н. Островского.

В марте 1969 года основал театр-клуб «Суббота». С января 1994 года театр «Суббота» включается в состав городских бюджетных театров, комитет по культуре становится соучредителем театра.