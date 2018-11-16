Трамп наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, передает РИА «Новости».
Награду также получили еще шестеро выдающихся американцев.
В Белом доме заявили, что Пресли остается «непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти».
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Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист и бывший профессиональный американский футболист Алан Пейдж, бывший защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.
Посмертно награду получили бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман «Бейб» Рут младший.