Трамп наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы

elvis.com

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, передает РИА «Новости».

Награду также получили еще шестеро выдающихся американцев.

В Белом доме заявили, что Пресли остается «непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти».

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Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист и бывший профессиональный американский футболист Алан Пейдж, бывший защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.

Посмертно награду получили бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман «Бейб» Рут младший.