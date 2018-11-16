Суд развел Петросяна и Степаненко

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Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, передает ТАСС.

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

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Он добавил, что «Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком».

Ранее стало известно, что юморист Евгений Петросян хочет выселить свою супругу Елену Степаненко из квартиры-музея.