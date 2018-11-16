Суд развел Петросяна и Степаненко
Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, передает ТАСС.
«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Реклама
Он добавил, что «Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком».
Ранее стало известно, что юморист Евгений Петросян хочет выселить свою супругу Елену Степаненко из квартиры-музея.