Картина Дэвида Хокни поставила рекорд на аукционе

Картина британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника» ушла с молотка на аукционе Christie's за $90,3 млн, что стало рекордом стоимости для произведения искусства ныне живущего художника. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома.

Хокни является одним из самых знаменитых художников, которые работают в стиле поп-арт.

Он родился в июле 1937 года, в данный момент ему 81 год.

Ранее сообщалось, что подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму.

David Hockney's 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs