Бузова призналась, что готова стать матерью
Певица и звезда реалити Ольга Бузова показала в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» свою съемную квартиру и призналась, что мечтает стать матерью.
Запись передачи размещена на YouTube.
«Я хочу дочку. Обязательно!», — сказала Бузова Малахову.
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Также Бузова призналась, что мечтает о полноценной семье.
Она показала комнаты своей квартиры, где живет вместе со своими собаками. По словам певицы, она живет в квартире одна, и в ее доме нет мужских тапок.
Ранее сообщалось, что Бузова рассказала, когда планирует стать матерью.