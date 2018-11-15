Бузова призналась, что готова стать матерью

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Певица и звезда реалити Ольга Бузова показала в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» свою съемную квартиру и призналась, что мечтает стать матерью.

Запись передачи размещена на YouTube.

«Я хочу дочку. Обязательно!», — сказала Бузова Малахову.

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Также Бузова призналась, что мечтает о полноценной семье.

Она показала комнаты своей квартиры, где живет вместе со своими собаками. По словам певицы, она живет в квартире одна, и в ее доме нет мужских тапок.

Ранее сообщалось, что Бузова рассказала, когда планирует стать матерью.