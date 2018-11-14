Дима Билан присмотрел себе место на кладбище

Певец Дима Билан в интервью радиостанции «Говорит Москва» отреагировал на присуждение ему звания заслуженного артиста Российской Федерации.

Билан сообщил, что уже поинтересовался положенными ему льготами. «Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно», — поделился он.

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Билан признался, что не ожидал такого решения Владимира Путина, хотя о званиях мечтал, когда был моложе. «Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятейшем настроении», — сказал артист.

Дима Билан на конкурсе «Евровидение» в 2008 году занял первое место — пока это первый российский исполнитель, поднявшийся в европейском музыкальном соревновании так высоко.