Рудковская напомнила, за что Билан получил новое звание от Путина

Продюсер Яна Рудковская в беседе с РИА «Новости» прокомментировала получение ее подопечным, певцом Димой Биланом, звания заслуженного артиста России.

По словам Рудковской, она очень гордится Биланом. «Он сделал очень многое для нашей страны: в 2006 году он привез второе место «Евровидения», в 2008 — выиграл, единственный пока в истории страны, этот конкурс. Семь раз становился победителем MTV Europe Music Awards, тоже единственный в истории», — напомнила Рудковская, добавив, что Билан является крестным ее сына.

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Яна Рудковская также отметила, что этого звания Дима Билан ждал давно, но не получал из-за слишком юного возраста.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание заслуженного артиста России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.