Моника Левински объяснила значение отношений с Биллом Клинтоном

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Моника Левински, участница общественно-политического скандала, который произошел из-за ее сексуальной связи с Биллом Клинтоном, рассказала в документальном фильме, что она чувствовала во время отношений с экс-президентом США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Левински, она «не очень часто» говорит об отношениях с Клинтоном и до сих пор чувствует себя «некомфортно» во время разговора о них, так как она всегда осознавала, что у нее были сексуальные контакты с президентом США.

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«Я думаю, что в тот момент, когда мы впервые оказались в бэк-офисе [Белого дома], правда была в том, что тогда я считала более важным, что тебя хочет человек, которого многие хотят ... Так я чувствовала, когда мне было 22 года», — сказала Левински.

Ранее Левински рассказала о любви к Клинтону в документальном фильме.