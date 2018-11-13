Вышел тизер новой части «Истории игрушек»

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В сети появился первый тизер четвертой части мультфильма «История игрушек». Видео опубликовано на YouTube-канале Disney Pixar.

Согласно описанию под видео, в новом фильме героям предстоит узнать, «насколько большим может быть мир для игрушки».

При этом в четвертой части «Истории игрушек» примут участие знакомые зрителям персонажи, в частности, ковбой Вуди.

Ранее сообщалось, что «История игрушек 3» заняла третье место в топе лучших мультфильмов всех времен.