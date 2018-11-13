Вышел тизер новой части «Истории игрушек»
В сети появился первый тизер четвертой части мультфильма «История игрушек». Видео опубликовано на YouTube-канале Disney Pixar.
Согласно описанию под видео, в новом фильме героям предстоит узнать, «насколько большим может быть мир для игрушки».
При этом в четвертой части «Истории игрушек» примут участие знакомые зрителям персонажи, в частности, ковбой Вуди.
Ранее сообщалось, что «История игрушек 3» заняла третье место в топе лучших мультфильмов всех времен.