Церковь Сатаны открестилась от иска против Netflix

Американская церковь Сатаны заявила, что не имеет отношения к иску религиозно-политического движения «Храм Сатаны», поданному против стримингового сервиса Netflix в связи с сериалом «Леденящие душу приключения Сабрины».

По утверждению представителей храма, авторы сериала скопировали оригинальную статую козлоподобного божества Бафомета, стоящую в сооружении, и теперь должны выплатить компенсацию в $150 млн.

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«Храм Сатаны — политическая группа, не имеющая отношения ни к нам, ни к сатанизму, который мы основали 50 лет назад. Церковь Сатаны не подавала иска против Netflix, мы не протестуем против сериала о Сабрине», — цитирует Comicbook преподобного Джоэла Итана, выпустившего обращение от лица организации.

Также религиозная организация оценила представленную в сериале скульптуру, не найдя ее точной копией представленной в храме и обнаружив несколько кардинальных различий.

Ранее Netflix ответил на жалобы сатанистов.