«Богемская рапсодия» господствует в российском прокате

На второй неделе проката лидерство в российском бокс-офисе удерживает «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера, передает портал Kinobusiness.com со ссылкой на предварительные и неофициальные данные.

Байопик о лидере группы Queen в минувший уикэнд собрал 223 млн руб.

Реклама

На втором месте по итогам своих дебютных выходных оказалась «Девушка, которая застряла в паутине» Феде Альвареса. Продолжение голливудской экранизации трилогии Стига Ларссона заработало кассу в 87,5 млн руб.

На третьем месте также дебютант: фильм «Оверлорд» Джулиуса Эйвери. Фантастический хоррор о зомби-фашистах показал результат в 66,4 млн руб.