Умер Дуглас Рэйн

Канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает CTV News.

По данным телеканала, актер умер в больнице в пригороде канадского города Стратфорд.

Как отмечается, Рэйн скончался от естественных причин.

Дуглас Рэйн родился 13 марта 1928 года в канадском городе Виннипег. За свою карьеру он сыграл во многих театральных постановках. Рэйн также исполнил роли в 19 фильмах. Актер наиболее известен тем, что озвучил бортовой компьютер HAL 9000 в картине «2001 год: Космическая одиссея».