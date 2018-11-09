За «непатриотичного» Ефремова вступился Винокур

Юморист и певец Владимир Винокур в интервью НСН прокомментировал идею лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста. Такая идея прозвучала в Госдуме после интервью Ефремова украинским журналистам, в котором он назвал происходящее в России «имперским мороком» и порадовался распаду СССР.

«Глупость неимоверная! Мало ли что может артист сказать в интервью. Может, дурака валять. Может он и ждет реакции такой дурной», — поделился Винокур.

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Аналогичное Винокур отреагировал и на слова Ефремова, сказанные в интервью с Юрием Дудем — тогда он сказал, что для разрешения конфликта с Украиной Россия должна отдать ей Крымский мост. «Мне кажется, что это стеб. Это не серьезно. Я не думаю, что Миша может серьезно об этом говорить», — уверен артист.

Ранее в защиту Ефремова высказался Андрей Макаревич.