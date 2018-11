Опубликовано видео нового клипа The Beatles «Назад в СССР»

В связи с юбилеем одного из альбомов британской рок-группы The Beatles на официальном YouTube-канале было размещено видео на песню Back in the U.S.S.R («Назад в СССР»).

Согласно имеющейся информации, выход клипа связан с 50-летием White Album группы. На видеозаписи присутствуют медведи, балет, Красная площадь, а также ракеты.

Ранее сообщалось, что группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion («Стеклянная луковица») с пластинки White Album, которая вышла 50 лет назад.