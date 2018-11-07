Анджелина Джоли и Брэд Питт встретятся в суде

Брэд Питт и Анджелина Джоли назначили дату судебного разбирательства по поводу опеки над детьми, сообщает издание Us Weekly.

Суд все еще не разведенной пары состоится 4 декабря. Согласно документам, поданным в высший суд Лос-Анджелеса, 54-летний Питт и 43-летняя Джоли назначили главным судьей по своему делу Джона Оденкирка, который будет заниматься связанными с опекой делами до июня 2019 года.

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Звезда «Малефисенты» подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после 2 лет брака и 12 лет совместной жизни. У пары шестеро родных и приемных детей в возрасте от 10 до 17 лет.

В августе представители Анджелины Джоли заявляли, что Брэд Питт со времени расставания не платил значительных сумм на содержание детей, сторона Питта это отрицает.

Ранее Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо призвали американцев «решить судьбу страны» на выборах.