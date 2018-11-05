Медведев посоветовал китайцам почитать Шолохова и Достоевского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции в Шанхае ответил на вопрос пользователя с ником «Тихий Дон» о рекомендуемой к прочтению русской литературе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед тем, как назвать конкретных авторов, премьер заверил, что русская классическая литература «действительно, в чем-то уникальна». В первую очередь он посоветовал пользователю прочитать роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», если он еще не сделал этого.

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«Но конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения [Федора] Достоевского, [Льва] Толстого, [Антона] Чехова, [Ивана] Бунина, [Александра] Куприна. Любое из [их] произведений до сих пор, на мой взгляд, является не просто актуальными, а представляет собой шедевр развития человеческой мысли», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в первую очередь следует ознакомиться с романами «Война и мир», «Преступление и наказание», а также короткими рассказами Чехова.

Ранее россияне рассказали о своих литературных вкусах.