Актриса Васильева рассказала о самочувствии после инцидента в метро Москвы

Актриса Татьяна Васильева, которой накануне прищемило голову дверьми вагона метро, сообщила, что чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что была в полиции, но написала заявление, что претензий не имеет.

«Уже все в порядке, серьезных повреждений нет, только синяки на голове, а так нормально. Сейчас была в полиции, спрашивали, какие у меня претензии. А к кому я претензии могу предъявить? Я не знаю, кого я считаю виноватым. Больше всего мне не понравится, если виноватым окажется стрелочник, который на самом деле ни в чем не повинен», — сказала Васильева.

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По ее словам, объявления о закрытии дверей не прозвучало, поэтому многие пассажиры растерялись.

«Я не первая и не последняя пострадавшая. Особенно с детьми опасно, в том поезде дети уехали, родители остались на перроне. Слава богу, я голову выдернула», — добавила Васильева.

Ранее метро Москвы объяснило, почему артистке Васильевой прищемило голову дверьми.

71-летняя актриса Татьяна Васильева была госпитализирована в Москве. Сообщалось, что на станции Таганская ей прищемило голову дверьми вагона. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон.