Украинский писатель объяснил любовь сограждан к России

Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что многие украинцы продолжают хорошо относиться к России из-за ее культурного влияния, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому в стране 48% граждан положительно настроены к России.

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Он добавил, что среди них много детей, которым бабушки продолжают читать сказки Пушкина.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.