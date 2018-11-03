Сериал с Сарой Джессикой Паркер продлили еще на сезон

В компании HBO решили продлить комедийный сериал «Развод» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, решение о продлении проекта, в котором сыграла Сара Джессика Паркер, приняли спустя восемь месяцев после окончания второго сезона. Третий сезон будет состоять из шести эпизодов.

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Согласно имеющейся информации, сценаристы сериала уже работают над его продолжением.

В сериале речь идет о разведенных супругах, которые стараются пережить произошедшее и начать все заново.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix продлил мультсериал «Конь БоДжек» на шестой сезон.