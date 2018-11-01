Михаил Ефремов назвал происходящее в России «имперским мороком»

Актер Михаил Ефремов в беседе с украинским радио «Новое Время» рассказал о том, чем Россия отличается от распавшегося Советского Союза.

По словам Ефремова, с распадом СССР закончился «коммунистический морок», в чем ведущий засомневался. «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — цитирует Ефремова РИА «Новости».

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Ефремов также выразил надежду, что советского в нем мало, а Россия до сих пор воспринимает распад СССР негативно. Еще он заметил, что Украина не изменилась с 2014 года. «Да, тяжело конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — поделился артист.

Ранее актер и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды.