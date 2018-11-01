Фильм «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение

Компания Megogo Distribution попросила кинотеатры временно снять с показа 1 ноября сеансы фильма «Хантер Киллер», так как на данный момент не получено прокатное удостоверение для этого фильма, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Вынуждены сообщить Вам что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному Прокатному удостоверению на фильм «Хантер Киллер». Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче Прокатного удостоверения на дате 1 ноября, или даже намека на это мы не получали», — сообщили представители компании.

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Отмечается, что в Министерстве культуры 31 октября сообщили, что прокатное удостоверение для фильма находится на подписании.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Как прогулять школу с пользой» удивился его «недетскому» рейтингу в России.