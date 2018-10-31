Джордж Мартин раскрыл название приквела «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин подтвердил название приквела фантастического сериала «Игра престолов».

Как сообщил сам Мартин у себя в твиттере, сериал-приквел, рассказывающий предысторию происходившего в оригинальном шоу, будет носить название «Долгая ночь».

Ранее стало известно, что одну из главных ролей в «Долгой ночи» сыграет Наоми Уоттс, звезда фильмов «Малхолланд Драйв» и «Невозможное». Она стала первой артисткой, утвержденной на роль в проекте. Издание Entertainment Weekly писало, что Уоттс сыграет «харизматичную светскую леди, таящую темный секрет».