Анастасия Приходько станет политиком в команде Юлии Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько проинформировала, что будет заниматься политикой и поддержит команду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам певицы, ей предлагали сотрудничать разные политики, но она сознательно выбрала Тимошенко. Она подчеркнула, что видит больше возможностей помогать Украине в качестве политика.

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«…я считаю, что Юлия Владимировна [Тимошенко] — сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами», — написала Тимошенко.

Ранее Приходько объявила об уходе со сцены.