Прокуратура Нижнего Новгорода отменила пять концертов из-за нецензурных песен

Прокуратура Нижегородской области приняла решение отменить концерты пяти современных исполнителей, так как в их репертуаре есть нецензурные песни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, отмененные концерты имели возрастной рейтинг 12+ или 16+. После проверки в прокуратуре установили, что некоторые песни исполнителей содержат нецензурную брань, а также другую запрещенную среди детей информацию «в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества».

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Также в ведомстве посчитали, что некоторые песни неназванных исполнителей могут вызвать у малолетних посетителей желание совершить действия «представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих».

В издании «Время Н» уточнили, что были отменены концерты Монеточки, Элджея, Матранга, Jah Khalib и Ганвеста. Все выступления в данный момент перенесены на другие даты.

В отношении организаторов возбуждены дела по первой части статьи 6.17 КоАП России (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).

Ранее Монеточка объяснила внезапную отмену концерта.