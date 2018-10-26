В Сеть попало последнее видео с Николаем Караченцовым

В Сети появилось последнее появление на камеру Николая Караченцова, скончавшегося утром 26 октября.

На интервью с супругой артиста Людмилой Поргиной, данное в сентябре 2018 года «Пятому каналу», обратил внимание телеканал «Рен-ТВ».

В сюжете появляется и сам тяжело больной артист, которому супруга читала стихи. Он с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.

Ранее соболезнования по поводу смерти Караченцова высказал президент России Владимир Путин.