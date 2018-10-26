Жена Николая Караченцова рассказала о смерти артиста
Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с RT прокомментировала сообщения о смерти супруга.
По словам Поргиной, народного артиста России не стало утром 26 октября. «Он скончался в 09:00 в 62-й онкологической больнице», — пояснила она.
Поргина также рассказала о том, что ведет переговоры с театром «Ленком» о прощании с Караченцовым. «Сейчас мы созваниваемся с театром «Ленком», потому что там прощание будет. Надо все это уравновесить — тогда уже будем точно знать во сколько, когда и где», — резюмировала она.
Ранее стало известно, что звезда мюзикла «Юнона и Авось» Николай Караченцов умер, не дожив дня до 74-летия.