Жена Николая Караченцова рассказала о смерти артиста

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Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с RT прокомментировала сообщения о смерти супруга.

По словам Поргиной, народного артиста России не стало утром 26 октября. «Он скончался в 09:00 в 62-й онкологической больнице», — пояснила она.

Поргина также рассказала о том, что ведет переговоры с театром «Ленком» о прощании с Караченцовым. «Сейчас мы созваниваемся с театром «Ленком», потому что там прощание будет. Надо все это уравновесить — тогда уже будем точно знать во сколько, когда и где», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что звезда мюзикла «Юнона и Авось» Николай Караченцов умер, не дожив дня до 74-летия.