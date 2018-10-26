Умер Николай Караченцов

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Умер актер Николай Караченцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста.

Актер скончался за день до своего 74-летия. В начале октября Караченцов был госпитализирован с воспалением легких. В ноябре 2017 года у артиста диагностировали опухоль правого легкого.

С 1967 года Караченцов играл в театре имени Ленинского комсомола (позднее «Ленком»), тогда же он начал сниматься в кино. Всего актер снялся в более чем 100 картинах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и «Приключения Электроника». В 1989 году он был удостоен звания Народного артиста РСФСР.