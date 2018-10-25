В Житомирской области запретили фильмы на русском языке

В Житомирской области Украины депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, депутаты ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

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Как отмечается, речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов и выступлений российских актеров.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Украины лишили русский язык статуса регионального.