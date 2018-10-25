Бравшую интервью у Путина Мегин Келли обвинили в расизме

Ток-шоу американской журналистки Мегин Келли, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина, закрывается после расистского скандала, сообщает CNN.

Уточняется, что причиной закрытия послужили комментарии Келли о «черных» костюмах на Хэллоуин.

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Несмотря на то, что на следующий день журналистка принесла извинения за свое высказывание, руководство NBC News сочло невозможным дальнейший выпуск ее шоу.

В июне 2017 года Келли модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у президента интервью для NBC News.

Еще одно интервью у Путина Келли взяла в марте 2018 года.