Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл «Пиноккио»

Мексиканский режиссер, писатель и сценарист снимет анимационный мюзикл «Пиноккио» для американского стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщается в твиттере компании.

«Лауреат награды Киноакадемии США Гильермо Дель Торо напишет, спродюсирует и снимет мюзикл «Пиноккио» для Netflix», — говорится в официальном твитере компании.

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Также в твите приводится реакция самого режиссера. По его словам, он мечтал о таком предложении «столько, сколько себя помнит».

Ранее дель Торо заявлял, что киноиндустрии не хватает женщин-режиссеров.