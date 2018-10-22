Установлена личность погибшего под танком в Калужской области каскадера

Стала известна личность погибшего при выполнении трюков на съемках в Калужской области каскадера.

Как сообщает ФАН, погибшего зовут Олег Шелкин, он родился в 1987 году. Олег попал под танк, выполняя трюк, и позже скончался от травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Трагедия произошла на съемках картины о Великой Отечественной войны «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области. Эта картина должна рассказать о подвиге курсантов, защитивших Москву от фашистских войск.