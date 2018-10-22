Netflix упрекнули в обмане темнокожих пользователей

Стриминговый сервис Netflix упрекнули в том, что он намеренно вводит в заблуждение темнокожих пользователей. Об этом сообщает Sky News.

Телеканал ссылается на заявление Джой Джозес, главного редактора журнала для темнокожих женщин MelanMag.

Утверждается, что в своих рекомендациях для темнокожих пользователей Netflix намеренно подбирает постеры к фильмам, на которых изображены темнокожие персонажи — зачастую играющие второстепенные роли. Таким образом сервис привлекает внимание определенной аудитории и «обманывает» ее, уверена Джозес.

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В качестве примера таких фильмов называются картины «Как отец» и «Реальная любовь». Главные роли в них исполняются белые актеры, однако для темнокожей аудитории якобы подбираются кадры с темнокожими актерами.

В Netflix отрицают подобные обвинения, отмечая, что не знают ни пол, ни расу пользователя, но опираются только на историю его просмотров и интересов.