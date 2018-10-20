Экс-министр возмутился исполнением Цоя в сопровождении оркестра ВСУ

Бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка возмутился исполнением песен Виктора Цоя в сопровождении ансамбля песни и танца вооруженных сил Украины, передает ФАН.

«Цой в сопровождении оркестра вооруженных сил Украины. Шуты в военной форме! Вы сдурели?», — заявил Швайка.

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Он также призвал «выбросить московский мусор» из головы и спросил «сколько можно быть в плену московской художественной самодеятельности».

Ранее сообщалось, что паспорт и записную книжку Виктора Цоя продали на аукционе.