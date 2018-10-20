Тейлор Свифт удостоилась похвалы Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри похвалила певицу Тейлор Свифт за политические высказывания в инcтаграме. Об этом сообщает The Variety.

Отмечается, что, несмотря на неприязненные отношения между певицами, Перри одной из первых поставила лайк посту.

«Она (Свифт. — Газета.Ru) подает прекрасный пример», — заявила Перри.

Ранее Свифт призналась, что на выборах в американский сенат в ноябре этого года в своем штате Теннесси намерена голосовать за демократа Фила Бредесена. Поддержать кандидатку от республиканцев Маршу Блэкберн она отказалась несмотря на то, что очень хотела бы проголосовать за женщину.