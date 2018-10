NYT: в США два музея откажутся от саудовского финансирования из-за дела Хашукджи

Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Бруклинский музей в США откажутся от саудовского финансирования в связи с исчезновением оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечается, общественный резонанс после исчезновения Хашукджи побудил музеи отказаться от саудовского финансирования в нескольких мероприятиях — выставке в Бруклинском музее, посвященной сирийским беженцам, и семинаре в Метрополитен-музее о курировании ближневосточного искусства.

Реклама

«Это обсуждение и последующий публичный коллоквиум поддерживались внешними средствами, в свете последних событий мы решили, что музей сам проспонсирует это событие», — заявил Дэниел Вейс, президент и главный исполнительный директор Метрополитен-музея.

В свою очередь представители Бруклинского музея заявили, что не воспользуются финансированием из Саудовской Аравии при организации выставки «Сирия, тогда и сегодня: истории беженцев на протяжении века» (Syria, Then and Now: Stories from Refugees a Century Apart).

Подчеркивается, что данные музейные программы изначально поддерживались группами, связанными с саудовским правительством.