Максакова заявила о взломе ее киевской квартиры

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова заявила, что ее квартиру в Киеве взломали неизвестные, находящихся там ребенка и няню заставляют покинуть помещение, передает «Гордон».

Как отмечается, сама артистка в настоящее время находится в отъезде, однако она уже вылетает домой.

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«Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — рассказала Максакова.

Она также заявила, что подозревает в инциденте экс-начальника отдела СК Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который, как утверждает Максакова, «украл» ее московское жилье. По ее словам, в отношении Панаитова украинские следователи возбудили дело по статье «мошенничество».

Ранее Максакова рассказала об угрозах со стороны «украинских патриотов».