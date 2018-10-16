В Москве обокрали альтистку Большого театра

В московском районе Перово злоумышленники обокрали альтистку из Большого театра. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 40-летняя альтистка обратилась в правоохранительные органы поздним вечером в субботу, 13 октября.

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«Женщина сообщила, что в магазине детских товаров на ул. Новогиреевская неизвестный похитил ее мобильный телефон и с помощью него снял деньги с банковского счета потерпевшей», — сказал источник.

Также он рассказал, что сумма материального ущерба составила более 45 тыс. руб.

В МВД по факту кражи возбудили уголовное дело, преступник разыскивается.

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