Брайан Сингер оправдался за статью с обвинениями в сексуальном насилии до ее выхода

Американский режиссер Брайан Сингер заявил, что журнал Esquire готовит статью, в которой предоставит недостоверные сведения о сексуальном насилии, которое он якобы совершил. Заявление режиссера опубликовано в его инстаграме.

По словам Сингера, ему известно, что Esquire некоторое время работает над «негативной» статьей о нем. Он подчеркнул, что журналисты издания связывались с его коллегами, друзьями и людьми, которых он «даже не знает». Еще до выхода текста режиссер предостерег, что в статье будут некорректно использованы цитаты от «источников», которые будут утверждать, что знакомы с «интимной» жизнью Сингера. Он резюмировал, что данный текст, по его мнению, пишется для того, чтобы «разрушить» его карьеру.

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В декабре 2017 года Сезар Санчес-Гузман выдвинул против Сингера иск с обвинениями в изнасиловании, которое якобы произошло в 2003 году. По словам Санчес-Гузман, в это время ему было 17 лет. Режиссер категорически отвергал эти обвинения.

Ранее сообщалось, что ударник исландской пост-рок-группы Sigur Rós Орри Паудль Дирасон покинул коллектив из-за обвинений в сексуальном насилии.