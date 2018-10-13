Путин поздравил с юбилеем Марка Захарова

Президент России Владимир Путин поздравил худрука Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Захаров открыл российскому искусству целую плеяду талантливейших актеров, а также пожелал режиссеру успехов и благополучия.

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«Вы посвятили себя творчеству, создали легендарный «Ленком», который стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, открыли целую плеяду талантливейших актеров», — сказал Путин.

Народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года. С 1973 года является художественным руководителем и главным режиссером Московского государственного театра имени Ленинского комсомола (Ленком).