У Пореченкова отбирают роли из-за поддержки Донбасса

Российский актер Михаил Пореченков в беседе с ФАН посетовал, что его снимают с утвержденных ролей из-за его поддержки республик Донбасса.

«Я не знаю, с чем это связано. Вероятно, с моей открытой позицией», — поделился он. Кто инициирует это, Пореченкову неизвестно. «Этого я не могу сказать, понимаете? Тут идут какие-то закулисные истории. Все это на уровне бизнеса», — сказал он.

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Пореченков неоднократно посещал Донбасс, 11 марта 2014 года он подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина на Украине и в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.