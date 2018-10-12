Эрик Робертс объяснил, почему считает движение против харассмента «перебором»
Американский актер и брат Джулии Робертс Эрик рассказал об отношении к движению против домогательств #MeToo, передает РИА «Новости».
По словам Робертса, его уволили с ТВ-шоу после того, как он назвал девушку куколкой. При этом он сделал это, так как узнал, что она является большой фанаткой.
Реклама
«Считаю, что движение MeToo — это немного перебор…», — заявил Робертс.
Он добавил, что в настоящее время называет куколкой только свою жену.
Ранее Робертс во время визита в Ростов-на-Дону ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.