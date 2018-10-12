Во втором трейлере «Стекла» объединились Макэвой, Уиллис и Джексон
Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер триллера М.Найта Шьямалана «Стекло». Ролик размещен на YouTube-канале компании.
Согласно имеющейся информации, в картине снялись Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Сара Полсон и др. Фильм является кроссовером двух предыдущих фильмов Шьямалана «Неуязвимый» (2000) и «Сплит» (2016).
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В трейлере три главных героя фильма, которых играют Джексон, Уиллис и Макэвой пытаются вырваться из лечебницы, в которой находятся. Ситуация осложняется из-за альтер эго персонажа Макэвоя, представляющего угрозу для окружающих.
Ранее сообщалось, что Шьямалан в Москве на Comic Con Russia представит свой новый триллер «Стекло».