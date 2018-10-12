В сети узнали примитивный пароль Канье Уэста от телефона

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Пароль от смартфона американского рэпера Канье Уэста состоит из шести нолей. На это обратил внимание пользователь твиттера Del Slappo.

В посте пользователь опубликовал короткое видео со встречи Уэста с американским президентом Дональдом Трампом. На видеозаписи рэпер набирает пароль большим пальцем правой руки — он шесть раз нажимает на ноль.

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«Смеюсь в голос, пароль от iPhone Канье — 000000», — отметил Del Slappo.

Ранее сообщалось, что Уэст встретился с Трампом.