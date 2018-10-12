В сети узнали примитивный пароль Канье Уэста от телефона
Пароль от смартфона американского рэпера Канье Уэста состоит из шести нолей. На это обратил внимание пользователь твиттера Del Slappo.
В посте пользователь опубликовал короткое видео со встречи Уэста с американским президентом Дональдом Трампом. На видеозаписи рэпер набирает пароль большим пальцем правой руки — он шесть раз нажимает на ноль.
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«Смеюсь в голос, пароль от iPhone Канье — 000000», — отметил Del Slappo.
Ранее сообщалось, что Уэст встретился с Трампом.
lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po— Del Slappo (@misterjamo) 11 октября 2018 г.