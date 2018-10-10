Пушков отреагировал на включение Сенцова в список номинантов на премию Сахарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал политизированным включение Европарламентом Олега Сенцова в список номинантов на премию Сахарова, передает РИА «Новости».

По его словам, Европарламент, как и ПАСЕ, принимает преимущественно антироссийские резолюции.

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«Поэтому и предыдущие избранники Европарламента на различные международные премии тоже все были настроенными антироссийски людьми. Я здесь вижу политику прежде всего, не вижу великих заслуг Сенцова в правозащитной области», — сказал он.

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в России по статье «терроризм», выдвинут на премию Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли».