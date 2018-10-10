Захарова объяснила интерес Запада к Сенцову

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, почему на Западе интересуются судьбой осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Сенцова используют как инструмент антироссийской кампании.

«Никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как человека, никого на Западе не интересует судьба Сенцова как режиссера. Судьба Сенцова интересует всех как инструмент антироссийской кампании, которая сейчас проводится», — заявила Захарова.

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Она добавила, что Сенцов для Запада «есть образ, символ, политический инструмент борьбы с Россией».

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала заключение украинского режиссера Олега Сенцова нарушением международного права.