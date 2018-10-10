Процесс по делу Серебренникова начнется 17 октября

Суд начнет рассматривать дело «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников, 17 октября. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского районного суда Юлию Котомину.

«В закрытом процессе 17 октября в 10.00 состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении К.Серебренникова», — сказала она.

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Неделей ранее сообщалось, что уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии» передано в суд.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годы учрежденной Серебренниковым АНО «Седьмая студия» на реализацию культурного проекта «Платформа».